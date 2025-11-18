В прозрачном платье с корсетом-трусами: Аня Тейлор-Джой в образе от Maison Margiela появилась на церемонии

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой посетила церемонию вручения премии Governors Awards 2025, которая состоялась в Голливуде.

Для своего появления актриса выбрала прозрачный наряд цвета слоновой кости из кутюрной коллекции бренда Maison Margiela сезона осень-зима 2025. Платье имело акцент на талии, которую подчеркнул нюдовый корсет-трусы, драпировку на юбке и прозрачную накидку со шлейфом, накрывающую руки от локтей.

Аутфит Тейлор-Джой дополнила бриллиантово-жемчужными украшениями от Tiffany & Co., волнистой прической и нежным макияжем.

Напомним, Аня Тейлор-Джой недавно выгуляла на ивенте интересное белое рельефное мини-платье с драпировкой и асимметричным верхом.