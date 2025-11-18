- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В прозрачном платье с корсетом-трусами: Аня Тейлор-Джой в образе от Maison Margiela появилась на церемонии
29-летняя актриса нарядилась в нежно-пикантное платье и дополнила свой образ бриллиантово-жемчужными украшениями.
Аня Тейлор-Джой посетила церемонию вручения премии Governors Awards 2025, которая состоялась в Голливуде.
Для своего появления актриса выбрала прозрачный наряд цвета слоновой кости из кутюрной коллекции бренда Maison Margiela сезона осень-зима 2025. Платье имело акцент на талии, которую подчеркнул нюдовый корсет-трусы, драпировку на юбке и прозрачную накидку со шлейфом, накрывающую руки от локтей.
Аутфит Тейлор-Джой дополнила бриллиантово-жемчужными украшениями от Tiffany & Co., волнистой прической и нежным макияжем.
Напомним, Аня Тейлор-Джой недавно выгуляла на ивенте интересное белое рельефное мини-платье с драпировкой и асимметричным верхом.