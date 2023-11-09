В прозрачном платье с красными маками: красивая Энн Хэтэуэй сияла на светском мероприятии

Актриса выглядела в этом наряде очаровательно.
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй посетила церемонию CFDA Fashion Awards в Нью-Йорке. Сначала актриса решила привлечь внимание к своей персоне джинсовым платьем от бренда Ralph Lauren, которое очень напоминало культовый образ Бритни Спирс.
Затем Хэтэуэй переоделась в красный наряд от бренда Rodarte из коллекции весна-лето 2018. Наряд был практически прозрачным, кружевным и был украшен аппликациями в виде больших красных маков.
Подол платья украшала красный рюш, а дополнила лук Энн серьгами с бриллиантами, лаконичным макияжем и высокой прической.
Мероприятие, которое посетила звезда, негласно называют "Оскаром" модной индустрии, а награды на нем вручаются лучшим дизайнерам и всем тем, кто сделал свой весомый вклад в развитие американской моды. В этом году среди гостей также были Вера Вонг, Ванесса Хадженс и Ники Хилтон.
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