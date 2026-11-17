Билли Рэй Сайрус и Элизабет Херли / © Associated Press

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Элизабет Херли посетила гала-вечер Baby2Baby вместе со своим возлюбленным — кантри-музыкантом Билли Рэем Сайрусом. На красной дорожке пара держалась за руки и улыбалась фотографам.

Билли Рэй Сайрус и Элизабет Херли / © Associated Press

Актриса появилась в красном макси-платье с высоким воротником и длинными рукавами. Наряд украшали розы разного размера, вышитые стебли и листья, а также мелкие бусинки. Под сеткой просвечивали красный боди в тон и нюдовые колготки в сетку. Юбка платья расширялась к низу и переходила в шлейф.

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Герли дополнила образ серебристым клатчем, украшенным кристаллами, и блестящими босоножками на шпильках. Волосы она уложила мягкими волнами, а в макияже сочетала темные дымчатые тени с нежно-розовым блеском для губ.

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Билли Рэй Сайрус, Элизабет Херли и Демиан Херли / © Associated Press

Сайрус выбрал черный бархатный пиджак, расстегнутую у воротника черную рубашку и брюки-клеш. К ним он добавил темные очки-авиаторы, несколько колец и серебристые цепочки с подвесками.

К ним присоединился также сын Элизабет — Демиан, который был одет в бархатный пиджак жемчужного оттенка, бежевую рубашку-жилет и черные брюки.

Билли Рэй Сайрус, Элизабет Херли и Демиан Херли / © Associated Press

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