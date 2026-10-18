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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с кружевом и блестками: Шарлиз Терон поразила смелым образом на гала-вечере
51-летняя голливудская актриса продемонстрировала пикантный образ в наряде от Tom Ford, сквозь который просвечивалось ее нижнее белье.
Шарлиз Терон посетила шестой ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который состоялся в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. На мероприятии знаменитость получила почетную награду Icon Award за свой вклад в киноискусство.
Для своего выхода Шарлиз выбрала смелый и соблазнительный образ от Tom Ford by Haider Ackermann. На ней было длинное черное полупрозрачное платье без рукавов, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Верхняя часть наряда была украшена блестками, камнями и изысканным кружевом. Посередине лифа проходила вертикальная прозрачная вставка с кружевной отделкой, а по бокам были пикантные прозрачные вставки, которые придавали луку пикантности. Талию она подчеркнула тонким черным ремешком.
Особенно эффектно смотрелась длинная прозрачная юбка с кружевными узорами, сквозь которую были видны черное нижнее белье и стройные ноги актрисы. Платье также имело небольшой шлейф со стразами, который красиво ниспадал на пол.
Аутфит Терон дополнила черными босоножками на высоких шпильках с тонкими ремешками и оригинальными украшениями от Boucheron — длинными серьгами в форме стрел, которые придали образу современный и несколько дерзкий настрой.
Актриса сделала стильную прическу с эффектом мокрых волос и макияж с нежным оттенком коралловой помады. Черный маникюр и педикюр завершили лук звезды.
Напомним, Шарлиз Терон в черном мини и туфлях-мюлях сходила на вечеринку.