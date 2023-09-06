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В прозрачном платье с кружевом и с синими ногтями: Флоренс Пью посетила церемонию в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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В прозрачном платье с кружевом и с синими ногтями: Флоренс Пью посетила церемонию в Лондоне

Флоренс Пью / Фото: Getty Images

Наряд она выбрала от известного британского Модного дома, вещи которого также часто носит британская принцесса Кейт.

Британская актриса Флоренс Пью посетила церемонии вручения наград ELLE Style Awards 2023, которая прошла в The Old Sessions House. На єтом роскошном мероприятии звезда появилась в красивом белоснежном платье от бренда Alexander McQueen.

Наряд имел американскую пройму, халтер и был полностью украшен аппликациями из кружева. Также платье было полупрозрачным - это один из самых любимых стилей вечерних нарядов у Флоренс.

Образ девушка дополнила небрежной укладкой волос, легким нюдовым макияжем и украшениями с жемчугом в волосах. Единственным ярким акцентом в этом образе стал маникюр звезды, поскольку был выполнен синим лаком.

Флоренс Пью / © Getty Images
Флоренс Пью / Фото: Getty Images

На этом мероприятии также появились Сьюки Уотерхаус, Бьянка Джаггер, модель Миа Реган и другие известные личности.

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Дата публикации
Просмотры
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