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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с кружевом и воланами: Джои Кинг собралась на радиоэфир в рамках промо-тура "Практическая магия 2"
Актриса продемонстрировала пикантный аутфит, в котором привлекала внимание всех вокруг.
Джои Кинг запечатлели, когда она направлялась в студию BBC Radio в Лондоне. Актриса приехала туда в рамках промокампании сиквела культового фильма 1998 года — картины «Практическая магия 2», в которой она исполнила одну из ролей.
Звезда была одета в смелое черное прозрачное платье макси на тонких бретельках. Наряд был украшен кружевом и имел глубокое декольте.
Юбка платья состояла из множества асимметричных воланов с фигурными краями и прозрачными вставками. Благодаря многослойности она красиво колыхалась при ходьбе и придавала образу драматичности.
Наряд Кинг дополнила черными босоножками на шпильках и небольшой черной сумкой с короткой ручкой. На шее у девушки были золотые цепочки с подвеской в виде красного камня, а на руках — кольца.
Особое внимание привлекали длинные волосы актрисы, окрашенные в насыщенный медно-рыжий оттенок. Она распустила их и сделала ровный пробор посередине. В макияже Джои подчеркнула глаза и выбрала помаду нюдового цвета.
О фильме:
Режиссером сиквела культового фильма «Практическая магия» 1998 года, снятого по мотивам одноименного романа Элис Гофман 1995 года, стала Сюзанна Бир, известная по сериалам «Прекрасная пара» и «Назад в прошлое».
Николь Кидман и Сандра Баллок вновь сыграли роли сестер Оуэнс. Также в фильме снялись Джои Кинг, Мэйси Уильямс, Ли Пейс, Шоло Маридуэнья, Солли Мак-Леод, Дайан Уист и Стокард Ченнинг.
По сюжету сестры Оуэнс вновь оказываются в мире, полном приключений при лунном свете и могущественной родовой магии. На этот раз им предстоит противостоять тёмному проклятию, которое грозит навсегда разрушить их семью. Зрителей ждет история о магии, хаосе и силе семейных уз.
В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.