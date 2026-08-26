В прозрачном платье с кружевом и воланами: Джои Кинг собралась на радиоэфир в рамках промо-тура "Практическая магия 2"

Джои Кинг / © Getty Images

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Джои Кинг запечатлели, когда она направлялась в студию BBC Radio в Лондоне. Актриса приехала туда в рамках промокампании сиквела культового фильма 1998 года — картины «Практическая магия 2», в которой она исполнила одну из ролей.

Звезда была одета в смелое черное прозрачное платье макси на тонких бретельках. Наряд был украшен кружевом и имел глубокое декольте.

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Джои Кинг / © Getty Images

Юбка платья состояла из множества асимметричных воланов с фигурными краями и прозрачными вставками. Благодаря многослойности она красиво колыхалась при ходьбе и придавала образу драматичности.

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Наряд Кинг дополнила черными босоножками на шпильках и небольшой черной сумкой с короткой ручкой. На шее у девушки были золотые цепочки с подвеской в виде красного камня, а на руках — кольца.

Особое внимание привлекали длинные волосы актрисы, окрашенные в насыщенный медно-рыжий оттенок. Она распустила их и сделала ровный пробор посередине. В макияже Джои подчеркнула глаза и выбрала помаду нюдового цвета.

О фильме:

Режиссером сиквела культового фильма «Практическая магия» 1998 года, снятого по мотивам одноименного романа Элис Гофман 1995 года, стала Сюзанна Бир, известная по сериалам «Прекрасная пара» и «Назад в прошлое».

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Николь Кидман и Сандра Баллок вновь сыграли роли сестер Оуэнс. Также в фильме снялись Джои Кинг, Мэйси Уильямс, Ли Пейс, Шоло Маридуэнья, Солли Мак-Леод, Дайан Уист и Стокард Ченнинг.

По сюжету сестры Оуэнс вновь оказываются в мире, полном приключений при лунном свете и могущественной родовой магии. На этот раз им предстоит противостоять тёмному проклятию, которое грозит навсегда разрушить их семью. Зрителей ждет история о магии, хаосе и силе семейных уз.

В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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