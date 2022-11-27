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В прозрачном платье с накладкой на соках: провокационный образ Эшли Робертс

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
2408
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье с накладкой на соках: провокационный образ Эшли Робертс

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

41-летняя звезда продемонстрировала очень откровенный аутфит.

Танцовщица, ведущая и участница группы The Pussycat Dolls появилась на церемонии вручения наград GAY TIMES Honors Awards 2022, состоявшейся в Magazine London 25 ноября. 

На мероприятие Эшли надела очень короткое сиренево-розовое платье от Fannie Schiavoni из металлизированной ткани с вырезом на животе, которое, кроме всего прочего очень просвечивалось под вспышками фотокамер. 

Но Робертс, как опытная тусовщица, все это предусмотрела и заклеила соски специальными накладками, тоже розовыми. 

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Поверх платья звезда накинула розовое плюшевое пальто и дополнила лук открытыми босоножками на шпильке. 

Эшли Робертс / © Getty Images
Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
2408
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