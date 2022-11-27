В прозрачном платье с накладкой на соках: провокационный образ Эшли Робертс

41-летняя звезда продемонстрировала очень откровенный аутфит.
Танцовщица, ведущая и участница группы The Pussycat Dolls появилась на церемонии вручения наград GAY TIMES Honors Awards 2022, состоявшейся в Magazine London 25 ноября.
На мероприятие Эшли надела очень короткое сиренево-розовое платье от Fannie Schiavoni из металлизированной ткани с вырезом на животе, которое, кроме всего прочего очень просвечивалось под вспышками фотокамер.
Но Робертс, как опытная тусовщица, все это предусмотрела и заклеила соски специальными накладками, тоже розовыми.
Поверх платья звезда накинула розовое плюшевое пальто и дополнила лук открытыми босоножками на шпильке.
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