В прозрачном платье с обнаженной спиной: Хейли Бибер продемонстрировала сзади стринги со стразами Gucci
28-летняя модель в "голом" наряде позировала перед фотокамерами.
Хейли Бибер в смелом образе посетила вечеринку GQ "Человек года" в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке она предстала в черном прозрачном платье макси с халтером от Gucci, которое было украшено полосками из черных стразов.
Наряд имел полностью открытую спину, которую девушка продемонстрировала фотографам. А еще Хейли показала сзади черные стринги со стразами и логотипом бренда, инкрустированным камнями.
Лук Бибер дополнила черными босоножками с красными шпильками. Она собрала волосы в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с коралловой помадой, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки - бриллиантовым браслетом и кольцом.
