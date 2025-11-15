В прозрачном платье с обнаженной спиной: Хейли Бибер продемонстрировала сзади стринги со стразами Gucci

Хейли Бибер / © Getty Images

Реклама

Хейли Бибер в смелом образе посетила вечеринку GQ "Человек года" в Лос-Анджелесе.

На красной дорожке она предстала в черном прозрачном платье макси с халтером от Gucci, которое было украшено полосками из черных стразов.

Хейли Бибер / © Getty Images

Наряд имел полностью открытую спину, которую девушка продемонстрировала фотографам. А еще Хейли показала сзади черные стринги со стразами и логотипом бренда, инкрустированным камнями.

Реклама

Хейли Бибер / © Getty Images

Лук Бибер дополнила черными босоножками с красными шпильками. Она собрала волосы в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с коралловой помадой, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а руки - бриллиантовым браслетом и кольцом.

Напомним, Хейли Бибер показала редкое фото с сыном.