В прозрачном платье с обнаженными плечами: Рози Хантингтон-Уайтли прошлась по подиуму на показе Jean Paul Gaultier

Модель в драматическом аутфите продефилировала на Неделе моды в Париже.

Рози Хантингтон-Уайтли приняла участие в показе кутюрной коллекции весна/лето 2025 года бренда Jean Paul Gaultier, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Над коллекцией под названием La Naufrage ("Авария корабля") работал бельгийский модельер Людовик де Сен-Сернен. На создание дизайнера вдохновил клип Сила и Милен Фармер на песню Les Mots.

Рози продефилировала в драматическом образе. На ней было черное прозрачное платье макси с обнаженными плечами, пикантным декольте и меховым корсетом. Обута модель была в черные босоножки-гладиаторы.

Рози Хантингтон-Уайтли / Фото: Associated Press

У Гантингтон-Уайтли была гладкая прическа с выпущенными спереди прядями волос, нежный макияж с розовой помадой и интересная сетка на лице.

Напомним, Рози Хантингтон-Уайтли в жакете на голое тело пришла на показ коллекции Elie Saab Haute Couture весна-лето 2025.

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