В прозрачном платье с откровенным декольте: Талия Сторм в сексуальном луке выступила на вечеринке

25-летняя артистка в соблазнительном наряде вышла на сцену.

Талия Сторм выступила на вечеринке Даррена Деньчола перед открытием музыкального фестиваля Coachella в Лос-Анджелесе.

На сцене она предстала в сексуальном аутфите. На девушке было черное прозрачное платье макси, расшитое стразами, и черные стринги. Наряд был на тонких бретельках и имел откровенное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее соблазнительную грудь. Обута она была в черные лакированные туфли на платформе.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Талия уложила волосы в локоны, сделала вечерний макияж, уши украсила элегантными серьгами с жемчугом, а руки – металлическими браслетами.

Напомним, Талия Сторм попала в объективы папарацци в широких штанах и топе-жилете с сексуальным декольте.

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