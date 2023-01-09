В прозрачном платье с пайетками: роскошный образ финалистки шоу "Холостяк-12"

Екатерина Лозовицкая на церемонии роз предстала в красивом наряде от украинского бренда.

Финалистка 12-го сезона романтического шоу "Холостяк" – фотомодель Екатерина Лозовицкая – опубликовала в Instagram серию снимков своего роскошного аутфита, в котором она появилась на церемонии роз в одиннадцатом выпуске проекта.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Катя предстала в длинном вечернем прозрачном платье, расшитом пайетками, от украинского дизайнера Oksana Mukha.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Аккуратная укладка, макияж с черными стрелками и элегантные серьги завершили красивый аутфит Лозовицкой.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

Екатерина Лозовицкая/Instagram

В письме девушка вспомнила о своем знакомстве с Алексом Топольским и о пути, который она прошла в проекте.

Екатерина Лозовицкая/Instagram

"Сейчас, в шаге от финала, оглядываюсь и вспоминаю себя в черном платье, наше знакомство и первую вечеринку. Какой большой путь пройден. Сколько было бессонных ночей, недоразумений и стрессовых ситуаций, которые стали пазлами нашей с Алексом истории.

Благодарю вас, что разделили этот путь со мной – ободряли, мотивировали и тоже не могли дождаться того первого индивидуального свидания.

Я не раз говорила вам, что на этой странице собрались прекрасные, сознательные и воспитанные люди, разделяющие мои ценности. Я вижу это. Я так ощущаю. Благодарю вас.

Уже совсем скоро встретимся в финале… где победителей нет. Ведь чувство – не место для соревнований", – написала Екатерина.

Напомним, другая финалистка проекта – Александра Мудрая – также предстала на церемонии роз в эффектном платье от Oksana Mukha.

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