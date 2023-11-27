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В прозрачном платье с перьями и без бюстгальтера: фэшн-фотограф блеснула сексуальной грудью на красной дорожке

В прозрачном платье с перьями и без бюстгальтера: фэшн-фотограф блеснула сексуальной грудью на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
762
Время на прочтение
1 мин
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В прозрачном платье с перьями и без бюстгальтера: фэшн-фотограф блеснула сексуальной грудью на красной дорожке

Нима Бенати / Фото: Getty Images

Нема Бенати выбрала для своего выхода смелый лук.

Фэшн-фотограф Нима Бенати посетила "Ярмарку тщеславия – кино", которая состоялась в Милане.

На красной дорожке девушка появилась в соблазнительном аутфите. На ней было бежевое прозрачное платье на тонких бретельках, расшитое пайетками, а на юбке украшено бежевыми перьями. Сквозь тонкую ткань наряда просвечивалась сексуальная грудь Нимы, поскольку на ней отсутствовал бюстгальтер.

Нима Бенати / © Getty Images
Нима Бенати / Фото: Getty Images

Бенати сделала красивую укладку с локонами, макияж с черными стрелками и розовой помадой. Из украшений она использовала кольца с камнями. Французский маникюр завершил лук фотографа.

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Дата публикации
Просмотры
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