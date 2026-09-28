В прозрачном платье с перьями и экстремальным декольте: Теяна Тейлор привлекла внимание смелым луком на премии

Теяна Тейлор / © Associated Press

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Теяна Тейлор посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе. В этот вечер она также вышла на сцену в качестве ведущей, а ее песня Hard Part с Лаки Дэем была номинирована в категории «Лучшее совместное исполнение».

Теяна Тейлор / © Associated Press

На мероприятии Теяна появилась в черном прозрачном платье из кутюрной коллекции Zuhair Murad осень-зима 2026. Наряд был полностью украшен сложной вышивкой и имел экстремально глубокое декольте почти до пупка.

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Теяна Тейлор / © Associated Press

Талию звезды подчеркивал широкий бархатный пояс, а длинные полы платья открывали ноги. Особую театральность атфиту придавали черные страусиные перья на высоком воротнике, объемных манжетах и подоле.

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Теяна Тейлор / © Associated Press

Тейлор сделала эффектную прическу с двумя высокими небрежными пучками и декоративными локонами у лица, насыщенный макияж с темно-изумрудными тенями, длинными ресницами и бежево-коричневой помадой, а также черно-белый маникюр. В ушах у звезды были серьги с камнями.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Напомним, Теяна Тейлор в боди и сетчатом платье с крупными бусинами посетила мероприятие.

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