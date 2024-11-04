В прозрачном платье с перьями от Gucci: британская модель продемонстрировала пикантный образ на гала-вечере

Медлин Арги выбрала для своего появления образ total black.
Британская модель Медлин Арги посетила гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес.
Перед фотографами она предстала в пикантном аутфите от бренда Gucci. На Медлин было черное асимметричное прозрачное платье, которое на подоле было расшито пайетками, стразами и перьями. Под нарядом на ней были высокие черные трусы с монограммой бренда.
Образ Арги дополнила черными босоножками и черной сумкой на ручках-цепочках. У нее были распущены волосы, легкий макияж и молочный маникюр.
Напомним, на ивенте побывала также британская артистка Charli XCX, позировавшая в кастомном белом ансамбле, расшитом металлическими деталями.
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