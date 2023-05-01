В прозрачном платье с пикантным декольте: Флоренс Пью блистала на дорожке

27-летняя актриса Флоренс Пью в выходные посетила торжественное открытие флагманского магазина Tiffany & Co. на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Звезда фильма "Не волнуйся, дорогая" прошла по ковровой дорожке в прозрачном мятно-зеленом платье с развевающейся накидкой, драпированными вставками из прозрачной креповой ткани и пикантным декольте с вырезом в форме сердца от Valentino.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Актриса дополнила свой образ украшениями от Tiffany и металлическими туфлями-лодочками. Волосы Флоренс были распущены и аккуратно уложены, в макияже Пью акцентировала внимание на глазах и немного подчеркнула блеском губы.

У актрисы был необычный маникюр, а на пальцах сверкало несколько колец с разноцветными камнями.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Флоренс Пью часто выходит на дорожку в пикантных нарядах, подчеркивая свое декольте или надевая прозрачные платья.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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