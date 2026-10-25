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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с пикантным декольте и сверкающим декором: Ким Кардашьян в эффектном луке появилась в Риме
46-летняя звезда реалити и бизнесвумен выбрала для вечеринки эффектный наряд от Erdem, который подчеркнул ее пышный бюст и тонкую талию.
Ким Кардашьян оказалась в поле зрения папарацци, когда прибыла в отель Bulgari в Риме на вечеринку, посвященную воссоединению актерского состава сериала «All’s Fair» («Все честно»).
Знаменитость была одета в эффектное черное платье от Erdem, сшитое на заказ по мотивам коллекции весна 2027.
Наряд состоял из черного лифа с пикантным декольте и тонкими бретелями с камнями, а также кремового корсета. Верх был украшен цветочной вышивкой из камней.
Нижняя часть платья была выполнена из прозрачной черной ткани с цветочным узором, сквозь которую просвечивались ноги Кардашьян. Особую эффектность образу придавали длинные нити сверкающих кристаллов, спускавшиеся от лифа до самого подола и красиво переливающиеся под вспышками фотокамер.
Ким собрала волосы в высокий гладкий хвост и нанесла макияж с пышными ресницами, черными стрелками, бронзовыми румянами и нюдовой помадой. А еще у нее был короткий нюдовый маникюр.
Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась в Италии в белом платье с глубоким декольте и драпировкой.