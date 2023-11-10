В прозрачном платье с пикантным декольте: Лотти Мосс на премьере "Голодных игр"

Модель и светская львица Лотти Мосс была среди приглашенных на премьерный показ звезд.

Посмотреть ленту "Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях" 25-летняя Лотти приехала в прозрачном платье телесного цвета с россыпью пайеток и кисточками на глубоком вырезе, дополнив лук прозрачными туфлями-слингбэками тоже с россыпью страз и камней.

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

Лотти сделала укладку с мокрым эффектом и макияж в нюдовых цветах, специально подчеркнув контур губ карандашом так, чтобы они казались пухлее. К такому лайфхаку недавно прибегала королева Камилла.

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

В ушах у девушки было несколько серьги, на запястье бриллиантовый браслет и сделан французский маникюр. Выглядела модель очень привлекательно. На премьере также блистала Рэйчел Зеглер, она была в черном кружевном платье от Dior.

Напомним, в украинский прокат фильм "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" выйдет 16 ноября.