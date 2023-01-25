В прозрачном платье с плиссировкой и белье с блестками: сестра Майли Сайрус пришла на модный показ

Пока Майли Сайрус собирает первые места в чартах по всему миру со своей новой песней Flowers, ее младшая сестра Ноа решила слетать в Париж на Неделю высокой моды.

23-летняя девушка посетила показ бренда Alexandre Vauthier, который состоялся 24 января.

Появится на мероприятии певица решила эффектно, опробовав на себе главный бьюти-тренд 2022 года - осветленные брови. Также Ноа сделал очень легкий, практически незаметный, макияж использовав только тон, тушь и нюдовую помаду.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

Платье знаменитость надела, конечно же, из коллекции бренда, это было черный прозрачный плиссированный наряд. У него была широкая юбка и рукава, а также воротник-стойка, которые украшали рюши. Под это платье Сайрус надела гламурное белье со блестками и босоножки черного цвета.

Ноа Сайрус / Фото: Getty Images

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