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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с пышными рюшами: Хлоя Бейли в эффектном образе предстала на модной премии
Певица в прозрачном наряде продемонстрировала красивую фигуру.
Хлоя Бейли посетила церемонию CFDA Fashion Awards в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Перед фотографами артистка предстала в черном прозрачном облегающем платье макси Christian Siriano с длинными рукавами, под которым на ней было черное нижнее белье.
Платье имело высокий воротник, широкие манжеты и подол с пышными черными рюшами из легкой сетчатой ткани. Их дополняли тонкие декоративные веточки со светлыми листочками, которые эффектно выделялись на темном фоне. К низу платье расширялось и переходило в длинный шлейф с таким же объемным декором.
Хлоя собрала волосы в высокий объемный пучок, нанесла макияж с мерцающими тенями, черными стрелками, пышными ресницами и глянцевым блеском с коричневым контуром, а также темно-нюдовый маникюр. Уши звезда украсила серьгами-гвоздиками с камнями, на шее была цепочка с крестами, а на руках — кольца.
Напомним, Хлоя Бейли на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards надела эффектное платье из коллекции Idan Cohen.