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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с пышными рюшами: Хлоя Бейли в эффектном образе предстала на модной премии

Певица в прозрачном наряде продемонстрировала красивую фигуру.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хлоя Бейли

Хлоя Бейли / © Associated Press

Хлоя Бейли посетила церемонию CFDA Fashion Awards в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Перед фотографами артистка предстала в черном прозрачном облегающем платье макси Christian Siriano с длинными рукавами, под которым на ней было черное нижнее белье.

Хлоя Бейли / © Associated Press

Хлоя Бейли / © Associated Press

Платье имело высокий воротник, широкие манжеты и подол с пышными черными рюшами из легкой сетчатой ткани. Их дополняли тонкие декоративные веточки со светлыми листочками, которые эффектно выделялись на темном фоне. К низу платье расширялось и переходило в длинный шлейф с таким же объемным декором.

Хлоя собрала волосы в высокий объемный пучок, нанесла макияж с мерцающими тенями, черными стрелками, пышными ресницами и глянцевым блеском с коричневым контуром, а также темно-нюдовый маникюр. Уши звезда украсила серьгами-гвоздиками с камнями, на шее была цепочка с крестами, а на руках — кольца.

Напомним, Хлоя Бейли на церемонию вручения премии MTV Video Music Awards надела эффектное платье из коллекции Idan Cohen.

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