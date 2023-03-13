В прозрачном платье с соблазнительным декольте: вечерний образ Эшли Грэм на кинопремии "Оскар"

Эшли Грэм стала одной из ведущих красной дорожки юбилейной 95-й церемонии награждения премии "Оскар".

На красной дорожке модель plus-size появилась в сексуальном вечернем образе. На ней было черное платье от Alberta Ferretti, состоявшее из прозрачной юбки-сетки, топа-бюстье и верха с завязками.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Наряды также имели длинные шифоновые рукава-крылья, которые Грэм подбрасывала, чтобы создать для фотографов эффект бабочки.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Аутфит красавица дополнила черными босоножками на шпильках. Ей сделали интересную "мокрую" прическу с плетением и макияж с черными стрелками и коричневой помадой.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Эшли завершила лук украшениями от Pandora и молочным маникюром.

Фотографы заснимали, как Грэм делала селфи с беременной Рианной.

Рианна и Эшли Грэм / Фото: Associated Press

А на послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Гиллз Эшли пришла в не менее соблазнительном аутфите. Она одела красное прозрачное платье-халат, под которым на нем был бюстгальтер с кружевом и трусы с высокой посадкой.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Волосы модель собрала вверху, выпустив пряди, сделала мейк, подчеркнув глаза черным карандашом, и надела черные босоножки на высоких шпильках.

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