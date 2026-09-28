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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с вырезами и зеркальным декором: Глоя Бейли в эффектном наряде сияла на церемонии награждения

Певица своим роскошным нарядом привлекла внимание всех окружающих.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Хлоя Бейли

Хлоя Бейли / © Associated Press

Американская певица и актриса Хлоя Элизабет Бейли, известная под сценическим псевдонимом Chlöe, посетила церемонию вручения премии MTV Video Music Awards в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

Знаменитость сияла в наряде из коллекции Idan Cohen весна-лето 2025. Это было длинное полупрозрачное платье телесного оттенка с рукавами и фигурными вырезами, открывающими декольте, живот и бока.

Хлоя Бейли / © Associated Press

Хлоя Бейли / © Associated Press

Наряд был щедро расшит золотистым бисером, кристаллами и зеркальными деталями различной формы. Особенно эффектно выглядел декорированный лиф с чашками, напоминавший драгоценные доспехи. Обтягивающая юбка подчеркивала фигуру Бейли и заканчивалась небольшим шлейфом.

Хлоя Бейли / © Associated Press

Хлоя Бейли / © Associated Press

Обута Chlöe была в бежевые босоножки на высокой платформе. В ушах у нее были длинные бриллиантовые серьги-люстры, на шее — ожерелье с крестами, а на руках — браслеты и несколько колец. Ногти певицы украшал маникюр-хамелеон в бирюзово-зеленой гамме, а на ногах был белый педикюр.

Звезда собрала волосы в сложную высокую прическу из локонов, оставив у лица несколько завитых прядей с белокурыми акцентами. Хлоя сделала макияж с осветленными бровями, черными стрелками, длинными пушистыми ресницами и бежевым блеском на губах.

Хлоя Бейли / © Associated Press

Хлоя Бейли / © Associated Press

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