В прозрачном платье с вышивкой: 50-летняя итальянская модель в сексуальном образе сияла на кинофестивале

Итальянская модель и актриса конголезского происхождения – Сильви Лубамба – ошеломила публику на Венецианском кинофестивале своим эффектным и сексуальным аутфитом.

Красавица предстала перед фотокамерами в красном прозрачном платье с вышивкой и пайетками и воротником-шарфом. Под нарядом на ней был красный бюстгальтер и трусы.

Сильви Лубамба / Фото: Getty Images

Свой лук Лубамба дополнила объемной прической с кудрями, макияжем с акцентом на длинных ресницах и красным браслетом.

Кстати, в прозрачном наряде на Венецианский кинофестиваль пришла и итальянская манекенщица Мариякарла Босконо. Девушка предстала перед камерами в черном прозрачном платье из коллекции Jean Paul Gaultier SS22 Couture. Босконо была без бюстгальтера, поэтому без комплексов светила своими обнаженными прелестями.

Мариякарла Босконо / Фото: Getty Images

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