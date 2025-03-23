В прозрачном платье с вышивкой: Джоди Тернер-Смит в драматическом образе посетила ивент

Джоди Тернер-Смит посетила мероприятие Clarins ICONS в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Перед фотокамерами она предстала в драматическом аутфите. На актрисе было черное прозрачное платье макси на бретельках и с черной вышивкой, под которое она надела черное корсетное боди. Лук Джоди дополнила черными туфлями.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Тернер-Смит сделала прическу с локонами и тонкими косичками, макияж с блестящими тенями и черными стрелками, а также длинный красный маникюр. Шею актриса украсила бриллиантовым чокером и цепочкой с подвеской, а руки – коктейльными кольцами с бриллиантами.

Напомним, Джоди Тернер-Смит на вечеринку Vanity Fair Oscar в Беверли-Хиллз пришла в эффектном белом платье с драпировкой, шлейфом и высоким разрезом от бренда Vivienne Westwood.

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