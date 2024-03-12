В прозрачном платье с высоким разрезом: актриса в откровенном образе сияла на афтепати Vanity Fair

Квинта Брансон надела "голое" платье с пайетками и камнями.

Американская актриса, продюсер и писательница – Квинта Брансон – в пикантном аутфите появилась на послеоскаровской вечеринке Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Знаменитость выбрала прозрачное платье со шлейфом, расшитое серебряными пайетками и камнями, от бренда Marc Bouwer. Наряд имел высокий разрез, сквозь который Квинта демонстрировала ноги. Под низ она надела коричневое кружевное боди.

Квинта Брансон / Фото: Associated Press

Обута Брансон была у босоножки цвета металлик на высокой платформе и шпильках. Она сделала волнистую укладку, макияж с наращенными пышными ресницами и нюдовый маникюр. Серьги-кольца и кольца с бриллиантами завершили эффектный образ продюсера.

Квинта Брансон / Фото: Associated Press

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