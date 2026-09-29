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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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44
Время на прочтение
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В прозрачном платье с высоким разрезом: Кендалл Дженнер засветила нижним бельем на подиуме

Модель стала одной из главных звезд парижского показа и продемонстрировала провокационный total black образ.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер вышла на подиум во время показа Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», который состоялся в рамках Недели моды в Париже. В этом году шоу было посвящено индивидуальности, женской уверенности и свободе самовыражения.

Модель появилась перед публикой в длинном черном платье из полупрозрачной ткани. Наряд имел высокий воротник, открытые плечи, американскую пройму, мягкую драпировку и длинный шлейф, который эффектно тянулся за Кендалл во время дефиле.

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Провокационности аутфиту добавил очень высокий разрез, почти полностью обнажавший ноги звезды, через который она засветила нижнее белье.

Образ Дженнер дополнила черными лаковыми босоножками на шпильках с тонкими ремешками. У нее была прическа с мягкими локонами и макияж с темно-бежевой помадой. Лаконичные золотые серьги с камнями завершили лук модели.

Напомним, по подиуму шоу L’Oréal Paris также прошли Джейн Фонда, Ева Лонгория, Хайди Клум и другие.

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