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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье с высоким разрезом: Кендалл Дженнер засветила нижним бельем на подиуме
Модель стала одной из главных звезд парижского показа и продемонстрировала провокационный total black образ.
Кендалл Дженнер вышла на подиум во время показа Le Défilé L’Oréal Paris «Express Your Worth», который состоялся в рамках Недели моды в Париже. В этом году шоу было посвящено индивидуальности, женской уверенности и свободе самовыражения.
Модель появилась перед публикой в длинном черном платье из полупрозрачной ткани. Наряд имел высокий воротник, открытые плечи, американскую пройму, мягкую драпировку и длинный шлейф, который эффектно тянулся за Кендалл во время дефиле.
Провокационности аутфиту добавил очень высокий разрез, почти полностью обнажавший ноги звезды, через который она засветила нижнее белье.
Образ Дженнер дополнила черными лаковыми босоножками на шпильках с тонкими ремешками. У нее была прическа с мягкими локонами и макияж с темно-бежевой помадой. Лаконичные золотые серьги с камнями завершили лук модели.
Напомним, по подиуму шоу L’Oréal Paris также прошли Джейн Фонда, Ева Лонгория, Хайди Клум и другие.