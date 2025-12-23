ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном платье с жемчугом и перьями: американская артистка в роскошном образе от украинского бренда появилась на гала-вечере

Thamyris очаровала красивым нарядом на светском мероприятии.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Thamyris

Thamyris

Американская артистка и инфлюенсер Thamyris привлекла внимание своим роскошным образом на гала-вечере America Start Awards, который состоялся в отеле Plaza в Нью-Йорке.

Thamyris

Thamyris

Знаменитость появилась там в очень красивом прозрачном кружевном платье по фигуре от украинского бренда OKSANA MUKHA. Наряд был украшен жемчужинами, пайетками, перьями и имел нюдовые вставки.

Thamyris

Thamyris

Thamyris

Thamyris

Свой аутфит Thamyris дополнила аксессуаром-сеткой с жемчужинами на голове, элегантной прической, макияжем с розовыми тенями. Из верхней одежды артистка выбрала объемную молочную шубу из эко-меха.

Thamyris

Thamyris

Напомним, в эффектном платье от львовского бренда OKSANA MUKHA на премьеру пятого сезона сериала "Эмили в Париже" пришла fashion-инфлюенсер Nava Rose.

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie