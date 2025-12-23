Thamyris

Американская артистка и инфлюенсер Thamyris привлекла внимание своим роскошным образом на гала-вечере America Start Awards, который состоялся в отеле Plaza в Нью-Йорке.

Знаменитость появилась там в очень красивом прозрачном кружевном платье по фигуре от украинского бренда OKSANA MUKHA. Наряд был украшен жемчужинами, пайетками, перьями и имел нюдовые вставки.

Свой аутфит Thamyris дополнила аксессуаром-сеткой с жемчужинами на голове, элегантной прической, макияжем с розовыми тенями. Из верхней одежды артистка выбрала объемную молочную шубу из эко-меха.

Напомним, в эффектном платье от львовского бренда OKSANA MUKHA на премьеру пятого сезона сериала "Эмили в Париже" пришла fashion-инфлюенсер Nava Rose.