В прозрачном платье с золотой вышивкой: Приянка Чопра в соблазнительном луке появилась на премьере фильма

Приянка Чопра вместе со своим мужем Ником Джонасом посетила премьеру фильма The Good Half от режиссера Роберта Шварцмана, племянника известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Ник исполнил в картине главную роль. Ивент состоялся в театре Сабан в Беверли-Хиллз.

Для своего появления Приянка выбрала соблазнительный аутфит. На ней было прозрачное кружевное платье от Dolce & Gabbana на одно плечо и с золотой цветочной вышивкой, под которым было черное боди с кружевным лифом.

Образ Чопра дополнила черными босоножками на высоких платформах и шпильках. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, на шее - роскошное колье в виде змеи от Bulgari, а на пальцах – кольца с камнями. Актриса является послом Bulgari с 2021 года.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Getty Images

У нее была укладка с локонами и макияж смоки-айс.

Ник был одет в стильный костюм бежевого цвета и обут в массивные черные лакированные туфли. На шее у него была серебряная цепочка, а на руке – хромированные часы.

Напомним, Приянку Чопру в шляпе и черном наряде сфотографировали в аэропорту Мумбаи.

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