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В прозрачном платье с золотыми пайетками: Приянка Чопра посетила вечеринку бельевого бренда

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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В прозрачном платье с золотыми пайетками: Приянка Чопра посетила вечеринку бельевого бренда

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Знаменитость появилась в гламурном наряде из-под которого просвечивалось ее белье.

В Нью-Йорке состоялась гламурная вечеринка в честь предстоящего камбэк-шоу бельевого бренда Victoria's Secret, которое получило название The Tour 23. Мероприятие состоялось в Манхэттенском центре, а посетили его звездные гости, блогеры и модели, ранее более известные как ангелы.

Также на фотоколле была замечена и Приянка Чопра - актриса, модель и победительница конкурса "Мисс мира-2000". Она также является одной из амбассадоров бренда.

Перед камерами Чопра появилась в сногсшибательном прозрачном платье от Giambattista Valli из коллекции осень-зима 2023. Наряд был длинным, имел широкие расклешенные рукава, а также полностью был расшит золотыми пайетками.

Приянка Чопра / © Associated Press
Приянка Чопра / Фото: Associated Press

Образ Приянка дополнила черным бельем, которое просвечивалось из-под ее платья, туфлями на платформах, множеством золотых украшений и золотистым ремнем. Также она сделала золотой макияж и укладку.

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Дата публикации
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