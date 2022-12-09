В прозрачном платье-сетке: модель plus-size Эшли Грэм вышла на красную дорожку с мужем

Смелое платье мало что прикрывало, но выглядела Эшли в нем роскошно.

35-летняя модель plus-size Эшли Грэм посетила вчера премию издания TIME “Человек года”, которая проводилась в Нью-Йорке, в отеле Plaza.

Для этого мероприятия звезда подиума нарядилась в очень эффектный образ - черное платье сетку с капюшоном и небольшим шлейфом. У наряда также были длинные рукава с рюшами, а весь он был расшит мелкими пайетками.

Это сексуальное платье Эшли носила с закрытым и плотным нижним бельем - лифчиком и высокими трусами. Также в образе были тонкие капроновые черные колготки и босоножки с открытым мысом. Вероятно, белье на ней было от ее собственного бренда Knix, который она выпустила в начале этого года.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Компанию модели на красной дорожке составил ее муж Джастин Эрвин, который выбрал для этого мероприятия черный смокинг, водолазку и лоферы от Gucci.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

А вот несколькими днями ранее Грэм посетила церемонию вручения наград British Fashion Awards в Лондоне. На красную дорожку модель вышла в небесно-голубом наряде от бренда Patrick McDowell из коллекции весна-лето 2023 и украшениях Jahan Jewelry.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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