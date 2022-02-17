В прозрачном платье со звездами: Тина Кароль в откровенном образе выступила на музыкальной премии

Артистка вышла на сцену и пикантном аутфите.
Тина Кароль приняла участие в ежегодной музыкальной премии "Украинская песня года", организаторами которой являются Михаил Поплавский и Олег Винник. Событие прошло во Дворце "Украина".
На сцене Кароль продемонстрировала откровенный и одновременно романтичный образ в черном прозрачном платье с аппликациями в виде звезд от бренда Lever Couture. Поверх него она надела такую же длинную накидку.
Певица предстала еще в одном эффектном аутфите. Тина выбрала сексуальное платье от одного из своих любимых брендов David Koma – черное блестящее на тонких бретельках, с откровенным декольте и прозрачной вставкой на животе и ниже зоны бикини.
Тина исполнила несколько песен. Видео с ее выступления опубликовали на ее фан-странице.
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