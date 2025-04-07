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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
242
Время на прочтение
1 мин

В прозрачном платье, украшенном вышивкой из камней: актриса в экстравагантном луке пришла на мюзикл

Жасмин Эми Роджерс выбрала для своего появления интересный черно-белый наряд.

Автор публикации
Алина Онопа Алина Онопа
Жасмин Эми Роджерс

Жасмин Эми Роджерс / © Associated Press

Актриса Жасмин Эми Роджерс посетила премьеру мюзикла «BOOP! The Musical» на Бродвее, основанном на анимационном персонаже Бетти Буп, в театре Broadhurst Theatre в Нью-Йорке.

Там она предстала в экстравагантном образе. На Жасмин было белое прозрачное платье из органзы, украшенное вышивкой из камней, под которым было черное боди. Талию она подчеркнула черным прозрачным поясом в мелкий горошек, переходящий в шлейф.

/ © Associated Press

© Associated Press

Аутфит Роджерс дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала высокую прическу с выпущенными спереди прядями, сделала макияж с блестящими тенями, длинными ресницами и помадой ягодного оттенка. Украшения с камнями завершили лук актрисы.

Дата публикации
Количество просмотров
242
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