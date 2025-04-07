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- Шоу-бизнес
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В прозрачном платье, украшенном вышивкой из камней: актриса в экстравагантном луке пришла на мюзикл
Жасмин Эми Роджерс выбрала для своего появления интересный черно-белый наряд.
Актриса Жасмин Эми Роджерс посетила премьеру мюзикла «BOOP! The Musical» на Бродвее, основанном на анимационном персонаже Бетти Буп, в театре Broadhurst Theatre в Нью-Йорке.
Там она предстала в экстравагантном образе. На Жасмин было белое прозрачное платье из органзы, украшенное вышивкой из камней, под которым было черное боди. Талию она подчеркнула черным прозрачным поясом в мелкий горошек, переходящий в шлейф.
Аутфит Роджерс дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала высокую прическу с выпущенными спереди прядями, сделала макияж с блестящими тенями, длинными ресницами и помадой ягодного оттенка. Украшения с камнями завершили лук актрисы.