В прозрачном платье, усыпанном камнями: леди Виктория Херви на красной дорожке Канн

Леди Виктория Херви / © Getty Images

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48-летняя британская аристократка посетила показ фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» на 78-м ежегодном Каннском кинофестивале во Дворце фестивалей в Каннах.

Леди Виктория надела белое полуголое платье, нарушив тем самым дресс-код. Наряд был расшит камнями, блестками и пайетками, а зона декольте и подол платья были прозрачными. Британка обула босоножки на высоких каблуках, которые также были с россыпью камней, а в руках у нее был белый клатч с пайетками.

Леди Виктория Херви / © Getty Images

У леди Виктории была кудрявая укладка, макияж с акцентом на глаза и розовый блеск на губах. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями, кольцо с крупным камнем было на пальце и маникюр в светлом оттенке.

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Леди Виктория Херви также появилась на церемонии открытия 78-го Каннского кинофестиваля, выбрав для выхода платье с перьями.

Леди Виктория Херви / © Associated Press