В прозрачном платье в египетском храме: Деми Роуз продемонстрировала сексуальную фигуру с разных ракурсов

Деми Роуз сейчас отдыхает в Египте. Там девушка регулярно примеряет сексуальные луки, в которых фотографируется, а затем делится снимками с подписчиками в Instagram.

В этот раз модель устроила фотосет в крупнейшем храмовом комплексе Древнего Египта – Карнакском храме в Луксоре.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

На Деми было прозрачное золотистое закрытое платье с высокой горловиной, под которым на ней было белье, что редкость.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Наряд идеально сидел на фигуре Деми, и она с разных ракурсов демонстрировала на камеру свои пышные формы.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы Роуз заплела в очень длинную косу и обмотала ее веревкой. На лице был макияж с голубыми тенями на веках.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми позировала в золотистом мини-платье и без трусов на фоне пирамид.

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