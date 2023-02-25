В прозрачном платье: звезда Victoria's Secret Сара Сампайо сверкнула сосками в Милане

Папарацци подловили экс-ангела Victoria's Secret Сару Сампайо во время Недели моды в Милане. Манекенщица, как всегда, выглядела прекрасно.

На этот раз Сампайо выбрала для своего выхода образ в стиле греческой богини. На ней было белое асимметричное прозрачное платье макси с разрезом и золотистой металлической деталью на бретельке, под которое она надела белые трусы с высокой талией. Сквозь тонкую ткань слегка просвечивали ее соски.

Сара Сампайо / Фото: Getty Images

Аутфит Сара дополнила бежевыми босоножками и белой сумочкой. Модель уложила волосы в локоны, сделала макияж с акцентом на красной помаде и украсила уши золотыми серьгами.

Напомним, Сампайо посетила показ Roberto Cavalli в Милане. Она была одета в откровенное черное платье этого бренда. Верх наряда состоял из кроп-топа на груди и тонких полосок скрепленных серебряными круглыми украшениями с бирюзовыми камнями, одно из которых было размещено на лобке.

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