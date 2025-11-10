В прозрачном плиссированном платье: Екатерина Кухар в нежном образе снялась в красивой фотосессии

Екатерина Кухар

Екатерина Кухар по случаю Дня работников культуры снялась в новом фотопроекте Ростислава Арно.

Вместе с ней в фотосессии приняли участие ее воспитанницы — студентки Киевского государственного профессионального хореографического колледжа имени Татьяны Таякиной, которым она сейчас руководит.

Екатерина Кухар и студентки колледжа — Дарья Лебедь, Доминика Федорова, Анна Гайда, Анастасия Лазарева — продемонстрировали красивые образы в платьях от украинского бренда Jamemme.

На Екатерине было голубое прозрачное плиссированное платье макси с объемными фирменными рукавами бренда, а под ним было короткое бельевое мини-платье с V-образным вырезом. Талию звезды подчеркнул атласный пояс в тон.

Девушки позировали также в эффектных нарядах разных цветов.

«Женщина должна быть словно цветок и мои студентки именно такие цветы, все разные, невероятно привлекательные и особенные. Мне хочется чаще их привлекать в фотопроекты, чтобы они имели опыт не только много тяжело работать в балетном зале, но и вдохновляться, чтобы они делились вдохновением со зрителем. Мои преподаватели требовали от нас быть „серыми мышами“, но я за то, чтобы мои ученицы сияли не только на сцене, как драгоценный камень, но и в жизни», — рассказала Екатерина.

На своей странице в Instagram прима-балерина поделилась философскими размышлениями о том, что такое культура: «Какие смыслы, какая глубина этого слова? Украинская культура — это не только наш национальный продукт. Прежде всего — это мы. Наше поведение — наша культура. Не костюм и не декорация. Не спектакль на сцене. Это — наше слово, наши привычки, наше достоинство. То, как мы несем себя в мире — в каждой стране, где звучит украинское сердце.

Культура — это то, что мы впитываем с молоком матери, и то, что передается нам генетикой поколений. Она живет в наших руках, во взглядах, в манерах. В том, как мы одеваемся, что говорим в своих речах, что можем попробовать, а от чего отказаться. Она — в нашей осведомленности, в кибергигиене, в синтонности, в эмпатии, в силе хрупкости. В том как мы уважаем историю и помним своих предков. Как поем, когда болит. Как стоим, когда трудно. Быть культурным — значит быть человеком. Быть украинцем — значит нести в себе глубину, красоту и несокрушимость. Мы народ, культура которого не украшение. Она — ДНК нашей души».