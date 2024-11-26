В прозрачном топе и бюстгальтере в леопардовый принт: Эшли Грэм под прицелом папарацци

37-летняя американская модель plus-size - Эшли Грэм – посетила Гран-при Формулы-1, которое состоялось в Лас-Вегасе. Она попала под прицел папарацци в эффектном вечернем наряде.

Эшли сочетала совершенно прозрачный топ-водолазку с черными брюками-палаццо, а также длинной шубой. Дерзости наряду известной модели добавляли бюстгальтер в леопардовый принт и такой же пояс на брюках.

Образ она дополнила черной сумкой Chanel на ручке-цепочке, кроссовками от Puma и множеством золотых украшений. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно состоялось первое после длительного перерыва шоу бренда Victoria's Secret. Эшли Грэм была одной из моделей, которые приняли участие в этом показе. Она прошлась по подиуму в черном кружевном боди и трусах, которые дополняли гламурные крылья и и босоножки-пружины.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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