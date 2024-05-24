В прозрачном сверкающем костюме: Дженнифер Лопес появилась на фотоколле в Мехико

24 мая на Netflix вышел новый фильм с участием актрисы, поэтому она активно сейчас посещает промо-мероприятия.

Американская суперзвезда отправилась в промотур организованный в поддержку фильма Netflix "Атлас", в котором сыграла главную роль. Одно из мероприятий состоялось в городе Мехико, что в Мексике и на фотоколл она вышла с коллегами по картине - Симу Лю и Брэдом Пейтоном.

Одела в этот раз Лопес гламурно. Она выбрала серебристый полностью прозрачный наряд от бренда Lapointe, который состоял из свободного топа и штанов, которые полность были усыпаны камнями и пайетками.

Дополнила актриса этот эффектный наряд объемной прической, макияжем, а также серебряными туфлями на платформе от Piferi.

Дженнифер Лопес, Симу Лю и Брэд Пейтон / Фото: Getty Images

Также в рамках мероприятий в Мексике Лопес посетила и премьерный показ фильма "Атлас". К фотографам звезда вышла в сексуальном наряде романтичного дизайна с объемными воланами и декольте до пупка от бренда Chloé из коллекции прет-а-порте осень-зима 2024, которую бренд презентовал публике на Неделе моды в Париже.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

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