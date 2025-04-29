В прозрачном текстурном платье и массивном золоте: Дуа Липа посетила церемонию

Дуа Липа / © Associated Press

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29-летняя британская певица Дуа Липа посетила 50-ю церемонию вручения премии Чаплина, которая проводилась в честь кинорежиссера Педро Альмодовара, за его исключительный вклад в искусство кино. Мероприятие проводилось в Нью-Йорке.

На красную дорожку певица вышла в творении модного дома Schiaparelli — длинном обтягивающем черном платье из фактурной ткани. У этого наряда были длинные рукава, подплечники, а также очень глубокое декольте до пупка, которое делало ее образ более эффектным.

Дуа Липа / © Associated Press

Однако в этом образе Дуа также продемонстрировала, что аксессуары всегда могут быть главным акцентом лука. Певица надела огромное золотое колье на шею и серьги в уши, которые были выполнены в виде глаз, ушей и замочных скважин.

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Завершали образ мюли на каблуках, макияж и прическа с распущенными волосами. Также, кстати, можно заметить, что звезда опять стала брюнеткой и отказалась от красного оттенка, который довольно долго носила.

Дуа Липа / © Associated Press

Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Getty Images Дуа Липа / © Getty Images Дуа Липа / © Associated Press Дуа Липа / © Getty Images Дуа Липа / © Associated Press