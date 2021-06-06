В прозрачном топе и лакированном поясе-баске: Настя Каменских продемонстрировала сексуальный аутфит

Певица обожает хвастаться луками в привлекательных нарядах.

Настя Каменских опубликовала в Instagram снимок, на котором она предстала в сексуальном образе total black. На артистке был прозрачный топ, сверху которого она надела прозрачную портупею с золотой металлической фурнитурой.

Ее лук дополнил лакированный пояс-баска с кожаными кисточками и лосины.

Настя Каменских / Instagram Насти Каменских

Волосы Насти были уложены в красивые локоны, а на лице был макияж с акцентом на глазах. Выглядела она очень эффектно.

"Куда бы вы отправились в таком наряде? В магазин за хлебом, встретить курьера или.. ваш вариант?" – спросила Настя под фото у фолловеров.

Подписчики активно в комментариях дали ответы: "На свадьбу к бывшему", "В спальню к мужу", "В поле картошку сажать...", "На крутую фотосессию", "На встречу одноклассников", "На концерт", "В ночной клуб", "На вечеринку", "Сниматься в клипе",

"В магазин за хлебом", "На рыбалку", "На дискотеку".

Напомним, недавно Каменских выступила на вечеринке в загородном комплексе. На сцене она появилась в эффектном мини, расшитом черными и серебряно-золотыми пайетками, и в черных лосинах.

Настя Каменських/Фото YULA

Читайте также: В черном бикини: Настя Каменских поделилась пляжным снимком

Настя Каменских на отдыхе (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку