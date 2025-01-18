В прозрачном топе и мини-юбке с рюшами: звезда соцсетей блеснула сосками на прогулке

В объективы папарацци в Майами, штат Флорида, попала звезда соцсетей Инес Трокиа. Девушка в откровенном аутфите гуляла по городу.

На ней был нюдовый прозрачный топ, расшитый цветочными аппликациями пастельных оттенков. Он имел американскую пройму, халтер и откровенное декольте. Сквозь ткань были видны соски Инес, ведь она была без бюстгальтера.

Инес Трокио / Фото: Getty Images

Верх Трокиа скомбинировала с асимметричной голубой мини-юбкой с рюшами и белыми босоножками с цветами и завязками вокруг лодыжки. В руке она несла небольшую фиолетовую сумочку.

Инес распустила волосы, сделала макияж с черными стрелками и красные маникюр и педикюр. На руках у нее были серебряные кольца.

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