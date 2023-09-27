В прозрачном топе и широких брюках: стильная Хайди Клум попала под прицел папарацци

Супермодель Хайди Клум снова попала под прицел фотографов, когда направлялась на съемки America's Got Talent, которые проходят в Пасадене.

50-летняя модель выглядела привлекательно в черном прозрачном топе, под которым было видно ее черный кружевной бюстгальтер. К нему Хайди подобрала широкие черные брюки с высокой талией и остроносые туфли лубутены.

У Клум были распущены и красиво уложены ее белокурые волосы, на лице были большие черные солнцезащитные очки, а ногти накрашены яркий красным лаком. На плече висела большая черная сумка.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В своем прошлом образе Клум сочетала бельевое боди с джинсами и так отправилась на съемки шоу, в котором уже много лет занимает судейское кресло.

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