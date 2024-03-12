В прозрачном топе с бахромой: Кристен Стюарт попала под прицел папарацци по пути на интервью

Актриса Кристен Стюарт продемонстрировала свою стройную фигуру на улице Нью-Йорка, когда направлялась на интервью, девушка посетила "Вечернее шоу" Стивена Колберта, чтобы рассказать о недавно вышедшем фильме Love Lies Bleeding ("Любовь, ложь и кровопролитие"), в котором сыграла главную роль.

Несмотря на то, что на улице было нежарко, Кристен надела довольно легкий и откровенный наряд. На актрисе был топ и длинная юбка от бренда Monot из коллекции Pre-Fall 2024.

Юбка была прямой, однотонной и с разрезом сзади, а у полупрозрачного топа была бретелька-халтер, несколько завязок на спине, и бахрома из черного бисера.

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

Наряд Кристен дополнила черными гольфами, туфлями и сумкой от Chanel, а также солнцезащитными очками Ray-Ban. Волосы девушка собрала в высокий и небрежный хвост, который выглядел неопрятно.

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

На прошлой неделе Стюарт также продемонстрировала образ в черном цвете, но уже на красной дорожке в Беверли-Хиллз. Актриса вышла на публику в наряде от украинского бренда Bettter, основанного дизайнером Юлией Пелипас в 2020 году.

Наряд состоял из прозрачных колготках и откровенного боди, которое она дополнила пиджаком.

Кристен Стюарт в луке от украинского бренда Bettter / Фото: Associated Press

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