В прозрачном топе-сетке и мини-шортах: актриса в провокационном луке попала под прицел папарацци

Кирнан Шипка / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская актриса Кирнан Шипка, которая привлекла внимание провокационным аутфитом.

На девушке был черный прозрачный топ-сетка с длинными рукавами и плотной вставкой на талии, прозрачный кружевной бюстгальтер-треугольник, а также черные мини-шорты и колготы в сетку. Обута Кирнан была в замшевые высокие сапоги на каблуках.

Кирнан Шипка / © Getty Images

Аутфит Шипка дополнила сумкой, на которой висело два трендовых аксессуара - Лабубу, прической с локонами и натуральным макияжем.