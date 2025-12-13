ТСН в социальных сетях

112
1 мин

В прозрачном топе-сетке и мини-шортах: актриса в провокационном луке попала под прицел папарацци

26-летняя Кирнан Шипка в пикантном образе total black привлекла внимание фотографов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кирнан Шипка

Кирнан Шипка / © Getty Images

В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская актриса Кирнан Шипка, которая привлекла внимание провокационным аутфитом.

На девушке был черный прозрачный топ-сетка с длинными рукавами и плотной вставкой на талии, прозрачный кружевной бюстгальтер-треугольник, а также черные мини-шорты и колготы в сетку. Обута Кирнан была в замшевые высокие сапоги на каблуках.

Кирнан Шипка / © Getty Images

Кирнан Шипка / © Getty Images

Аутфит Шипка дополнила сумкой, на которой висело два трендовых аксессуара - Лабубу, прической с локонами и натуральным макияжем.

