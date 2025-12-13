- Дата публикации
В прозрачном топе-сетке и мини-шортах: актриса в провокационном луке попала под прицел папарацци
26-летняя Кирнан Шипка в пикантном образе total black привлекла внимание фотографов.
В объективы папарацци в Лос-Анджелесе попала американская актриса Кирнан Шипка, которая привлекла внимание провокационным аутфитом.
На девушке был черный прозрачный топ-сетка с длинными рукавами и плотной вставкой на талии, прозрачный кружевной бюстгальтер-треугольник, а также черные мини-шорты и колготы в сетку. Обута Кирнан была в замшевые высокие сапоги на каблуках.
Аутфит Шипка дополнила сумкой, на которой висело два трендовых аксессуара - Лабубу, прической с локонами и натуральным макияжем.