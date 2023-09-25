В прозрачном трикотажном платье: Эшли Грэм снова блистала на подиуме в Милане

Модель plus size и мама троих детей – Эшли Грэм – принимает активное участие в Неделе моды, которая сейчас проходит в Милане.

Манекенщица блистала на модном шоу Dolce Gabbana, где появилась практически в одном нижнем белье.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Также Грэм выходила на подиум на показе Karoline Vitto, демонстрируя один из луков коллекции весна-лето 2024.

Эшли продефилировала по подиуму в черном ансамбле, состоящем из вязанного бюста, под которым был белый топ и прозрачной юбки макси. Обута Грэм была в черные босоножки на каблуках. Каштановые волосы модели были распущены и развивались легкими волнами, а на ее лице был макияж в теплых оттенках.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Напомним, Эшли и ее муж Джастин воспитывают троих сыновей. Весной 2023 года Джастину сделали вазэктомию (хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков). Грэм рассказала об этом в подкасте Milk Drunk by Bobbie:

"Теперь он стреляет вхолостую. Мне не нужно принимать таблетки, слава Богу. Для мужчин это так легко. Это действительно так. Джастин пошел со мной по магазинам сразу после процедуры. Он не лежал в постели", — отметила Грэм.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин / Фото: Associated Press

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