В прозрачном вязаном платье: Пенелопа Крус пришла в наряде от любимого бренда на киноцеремонию

49-летняя знаменитость выбрала наряд в трендовом стиле, а чтобы избежать конфуза, прибегла к модному лайфхаку.

Испанская актриса Пенелопа Крус появилась среди гостей мероприятия Gotham Awards, которое проводилось в Нью-Йорке. Женщина вышла на красную дорожку и позировала фотографам, чтобы продвигать фильм со своим участием "Феррари".

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Для мероприятия она надела длинное вязаное платье от своего любимого бренда Chanel из коллекции Fall Winter 2023-2024. Наряд имел сложный ромбовидный узор, длинные рукава с манжетами и рюши.

Сочетала это элегантное зимнее платье она с черной сумкой и босоножками. Также Крус надела украшения с бриллиантами на уши и шею.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

А вот чтобы не допустить конфуза и не показать лишнего, звезда надела под свое прозрачное платье ромпер телесного цвета. Волосы она уложила в легкие локоны и сделала красивый макияж.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Также отметим, что платье актрисы относится к популярному трендовому клоунскому стилю, который наследовало в своих коллекциях в этом году много брендов. А все из-за того, что в стилистике использованы ромбы и рюши на вороте.

Chanel Fall Winter 2023-2024 / Фото: Getty Images

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