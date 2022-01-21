В прозрачной блузе и с легендарной сумкой: Наоми Кэмпбелл посетила показ Dior

В прозрачной блузе и с легендарной сумкой: Наоми Кэмпбелл посетила показ Dior

В Париже Наоми всего несколько дней, но уже успела посетить несколько светских мероприятий.

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл посетила показ мужской коллекции Dior осень-зима 2022-2023 в рамках Парижской недели моды. Звезда пришла на мероприятие в полностью черном ансамбле, который состоял из прозрачной удлиненной блузы с декором в виде аппликации из бисера и черных брюк.

Дополнили наряд супермодели пальто, туфли-лодочки и легендарная сумка Saddle, декорированная кристаллами.

Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Ранее модель сходила на ужин в Soho House в шелковом костюме с принтом, черном пальто и кроссовках и посетила показ Louis Vuitton.

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