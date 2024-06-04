В прозрачной блузе и юбке-карандаше: Джессика Альба пришла на интервью в деловом луке

43-летняя американская актриса и бизнесвумен - Джессика Альба - которая является также одной из суперзвезд начала двухтысячных годов, решила вернуться в актерство и сыграла в новом фильме Netflix "Не для слабонервных".

В преддверии премьеры, которая запланирована на 21 июня, Джессика стала активно появляться на публике и посещать различные шоу. 3 июня она пришла на "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

На актрисе был довольно строгий деловой образ, поскольку она надела шелковую серую рубашку с длинными рукавами в сочетании с черной юбкой-карандашом и серыми туфлями. Пикантности образу добавляло то, что ее блуза была полностью прозрачной.

Джессика Альба / Фото: Getty Images

Фильм с Альбой рассказывает историю о сильной женщине - опытном спецназовце, которая берет на себя управление баром своего отца после его внезапной смерти и вскоре оказывается в конфликте с жестокой бандой, которая орудует в ее родном городе.

Читайте также: