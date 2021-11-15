В прозрачной блузе и юбке с огромными воланами: Сиара на благотворительном мероприятии

В прозрачной блузе и юбке с огромными воланами: Сиара на благотворительном мероприятии

Звезда надела наряд с необычной юбкой.

В Калифорнии на Голливудских холмах состоялся 10-й ежегодный благотворительный вечер организации Baby2Baby, которая предоставляет предметы первой необходимости детям, живущим в бедности.

Сиара / Associated Press

На ковровую дорожку мероприятия вышла и многодетная мама - певица Сиара. Звезда выбрала довольно необычный наряд черного цвета: прозрачную блузу, которую надела с черным однотонным бюстгальтером, и длинную юбку фасона "рыбка" с множеством огромных воланов на подоле и сбоку. Волосы звезды были собраны в пучок, а на лице визажисты сделай ей эффектный макияж с золотыми тенями.

Сиара / Associated Press

Этот наряд звезды был более необычным, чем платье от бренда Tom Ford, которое она надевала несколько дней назад на церемонию в Нью-Йорке.

Сиара / Associated Press

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