В прозрачной блузе из гипюра и мини-юбке: Пэрис Хилтон выступила на вечеринке

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Эффектная голливудская блондинка Пэрис Хилтон посетила празднование открытия магазина H&M в торговом центре The Original Farmers Market в Лос-Анджелесе. Звезда выступила там со своей DJ-музыкой.

Когда Пэрис направлялась на выступление, ее заметили папарацци. Артистка была в тот день одета во все черное, в частности она сочетала прозрачную блузу из черного гипюра, на рукавах у которой были манжеты с рюшами, а также короткую юбку-трапецию с заклепками. Дерзости ее образу додавали черные колготки, туфли на каблуках, очки и массивное колье-чокер с огромными камнями.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон — известная тусовщица, но в последнее время не только редко появляется на красных дорожках, но и вечеринках. В последний раз ее видели на публике в начале месяца, когда она шла на день рождения актрисы Кары Делевинь. Одета она тогда тоже была в наряж с кружевом.

Пэрис Хилтон / © Getty Images