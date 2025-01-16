В прозрачной блузке, джинсах и пальто: Камерон Диас блистала на премьере фильма

52-летняя актриса Камерон Диас вернулась в кино, хотя говорила ранее, что не планирует продолжать свою карьеру.

Камерон вышла на красную дорожку после пятилетнего перерыва, блистая на премьере нового фильма Netflix "Снова в деле" в Берлине. Фильм с очень подходящим названием для ситуации с Камерон стал ее первым с момента, как актриса покинула Голливуд почти десять лет назад, сосредоточившись на семье и материнстве. За это время Диас дважды стала мамой.

Камерон снялась вместе с актером Джейми Фоксом в фильме режиссера Сета Гордона.

Камерон Диас / Фото: Getty Images

В августе 2022 года Фокс рассказал о том, как уговорил Диаз сняться в своем первом фильме с 2014 года, рассказав об этом в интервью Entertainment Tonight. Он спросил ее: "Хочешь повеселиться? Просто повеселиться!", - и она согласилась.

Камерон Диас / Фото: Getty Images

На красной дорожке Камерон появилась в черной прозрачной блузке, которую надела в сочетании с черными широкими джинсами с высокой талией и черным пальто. Блондинка собрала волосы заколкой оставив спереди несколько прядей, а также сделала красный маникюр и красной помадой подчеркнула губы. Обута она была в классические кожаные туфли.

Камерон Диас и Джейми Фокс / Фото: Getty Images

Актриса позировала рядом с Джейми Фоксом, ее партнером по ремейку "Энни" 2014 года, который стал ее последним крупным кинопроектом перед перерывом в карьере.

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